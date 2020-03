Inbraak in gesloten restaurant: "Dit raakt mij in mijn hart, wat een asociale klootzakken"

René Degenkamp van de Partyboerderij aan de Dordtsestraatweg in Rotterdam-Zuid kan het bijna niet geloven. Terwijl hij al zo hard getroffen is door de noodgedwongen sluiting van zijn zaak vanwege corona, is er nu ook nog bij hem ingebroken. "Dit raakt mij in mijn hart, wat een asociale klootzakken!"

Woensdagochtend kwam Degenkamp naar zijn zaak en zag dat een zijraam was ingeslagen met een baksteen: "Alle meubilair was omgegooid, alle kasten waren leeg getrokken. Normaal gesproken breng ik de opbrengst 's avond naar de bank, maar door alle hectiek was ik dat zondagavond vergeten. Dus ze hebben het geldkistje en ook mijn telefoon meegenomen, die had ik ook laten liggen."

"Het gaat mij helemaal niet om het geld, dat had ik ze zo ook wel willen geven. Maar het raakt me enorm dat mensen zoiets doen bij ondernemers die al zo hard getroffen zijn."

Waarschuwing

Degenkamp wil collega-ondernemers waarschuwen: "Let goed op je zaak, ga regelmatig langs en laat eventueel het licht branden. Inbrekers weten dat je drie weken dicht bent, en maken daar kennelijk misbruik van."

De politie kon niets voor Degenkamp doen, vertelt hij: "Ik was op het politiebureau, maar ze zeiden dat ze hier in deze moeilijke tijd geen prioriteit aan geven. Er is wel iemand van handhaving langs geweest vandaag. Ik zal het met de verzekering moeten regelen."