Koning belt met Erasmus MC om personeel te steunen

Koning Willem-Alexander heeft woensdag hoogstpersoonlijk gebeld met het Erasmus MC in Rotterdam om het personeel in het ziekenhuis een hart onder de riem te steken.

"Koning Willem-Alexander heeft mij verzocht om namens hem aan jullie allen te laten weten dat hij met ons meeleeft en enorm veel waardering heeft voor de inzet van jullie allemaal", schrijft directeur Ernst Kuipers van het EMC. "Of jullie nu op de IC, SEH, verpleegafdelingen of OK werken of op andere manieren ondersteuning bieden"

Volgens Kuipers kon de koning zich zijn bezoek aan het Erasmus MC goed herinneren. Hij noemde onder andere het personeel dat hij ontmoet heeft. "Hij realiseert zich dat ook schoonmakers, logistieke medewerkers en vele anderen een belangrijke rol spelen om het ziekenhuis draaiende te houden en er voor te zorgen dat we goede zorg kunnen bieden aan al onze patiënten."

Volgens Kuipers was er sprake van een "mooi en warm gesprek, waarin hij veel steun uitsprak voor iedereen die aan het werk was in deze 'spannende tijden."