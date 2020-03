Spookachtige taferelen in de vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en ook de reiswereld wordt hard getroffen. En dat terwijl veel mensen nog in het buitenland zitten en graag naar huis willen.

De vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport is nagenoeg leeg, balies zijn gesloten en op de borden staan heel veel annuleringen. Toch gaat de luchthaven niet dicht.

"De luchthaven zal toegankelijk zijn voor airlines die vluchten uitvoeren om mensen vanuit het buitenland hier naartoe te halen", zegt commercieel directeur van de luchthaven Desiree Breedveld.

Waakvlam stand

"We zien dat het aantal vertrekkende passagiers heel erg afneemt, maar dat de inkomende vluchten redelijk goed gevuld zijn. Daar is veel behoefte aan, met name uit Spanje en Portugal", laat Breedveld weten.

"We gaan naar een soort waakvlam stand, zodat vluchten van bijvoorbeeld de traumahelikopter en orgaandonaties door kunnen gaan.".

Run op tickets

Voor luchtvaartmaatschappij Transavia zijn het zeer drukke tijden om iedereen terug te krijgen. Aan boord mogen ook niet meer dan 100 mensen zijn vanwege de regels, dat terwijl er nog veel passagiers in landen als Spanje, Turkije, Marokko en Egypte vastzitten.

"We zien dat er een run ontstaat op tickets omdat een aantal maatschappijen is gestopt met vliegen en die proberen om onder andere met Transavia weer terug te vliegen", zegt Transavia woordvoerder Claudia Metz. "We proberen nu samen met touroperators te kijken waar er nog mensen zijn en proberen daar onze repatriëringsvluchten op aan te passen."

Corona komt voor passagiers ineens dichtbij

Eén van inkomende vluchten woensdag kwam uit Spanje, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. Tijdens de vlucht uit Alicante kwam er een melding binnen dat er een mogelijke besmetting aan boord was.

"De vrouw werd achterin het vliegtuig geplaatst en iedereen moest voorin gaan zitten. Ik dacht wel gelijk dat ik iets voor mijn mond moest plaatsen, maar ik had niets", vertelt een reiziger. "Uiteindelijk is die mevrouw haar temperatuur getest en ze heeft het niet, denken ze."