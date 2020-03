Rotterdamse vast in Quito: 'Ik kan nergens heen en morgen moet ik ook nog mijn hotel uit'

Door de coronacrisis dreigen 200 duizend Nederlanders in het buitenland in grote problemen te komen. Het gaat om toeristen of zakenlieden die niet meer terug kunnen naar Nederland.

Een voorbeeld van zo'n geval is de Rotterdamse familie Koolen in Ecuador. Een stel ging begin deze maand naar Latijns Amerika, om daar aan te sluiten bij hun zoon en schoondochter die al langer een reis maken.

"Maar nu is de noodtoestand uitgeroepen", vertelt Jolande Koolen vanuit de hoofdstad Quito. "Er is een avondklok na negen uur 's avonds. Er rijden geen bussen en taxi's en particulieren mogen alleen de weg op om even naar de supermarkt of apotheek te gaan."

De paniek druipt er nog net niet vanaf bij de familie Koolen. "Het vliegveld is al twee dagen dicht", legt Jolande uit. "We probeerden nog via Panama weg te komen, maar die vlucht werd een paar uur voor vertrek geschrapt. De grenzen zijn dicht en we moeten ons hotel uit, want morgen gaat de quarantaine in. We zijn ten einde raad."

In de afgelopen dagen heeft de familie nog via de ambassade geprobeerd om op een toestel naar Nederland te komen, maar de ambassade kan niks doen.

"En soms zijn er dan wel tickets, maar dan is het er maar één, terwijl we met z'n vieren zijn", gaat Jolande verder. "En dan vragen ze er ook nog 4000 tot 6000 euro voor. Echt woekerprijzen!"

Kamerlid

In Nederland maakt D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zich er hard voor om al die Nederlanders zo snel mogelijk terug te halen. "Het zijn zulke vervelende verhalen", legt het kamerlid uit. "Je zit vast in een land waar de zorg niet het niveau heeft als dat in Nederland."

Sjoerdsma stelt dat de tijd dringt, omdat steeds meer landen de grenzen sluiten. "En dan wordt het alleen maar moeilijker."

Maar, het is ook geen gemakkelijke klus. "Het is een enorme logisitieke operatie. Alleen al om te onderzoeken waar al die Nederlanders zitten en ze dan ook nog terug te halen."