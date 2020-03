Mien (96) koopt nieuwe I-pad om te FaceTimen

Mien Thijssen (96) heeft Wifi in het tehuis en dat gebruikt ze.

Verslaggever Ronald spreekt zijn oma (96) via FaceTime op haar nieuwe tablet.

Mien Thijssen uit Schiedam is van bouwjaar 1923 en staat nog vol in het leven. Ook digitaal en dat helpt nu alles anders is door de maatregelen vanwege het Coronavirus.

Dit gaat over mijn oma. Een nieuwsbericht met een persoonlijk randje en ook dat is anders dan anders. Een bezoek aan mijn grootmoeder is momenteel niet verstandig.

Ook in het Sint Jacobs Gasthuis waar zij woont, gelden maatregelen om het virus buiten de deur te houden. Het leven van mijn oma speelt zich af in de beperkte maar gezellige ruimte. Veilig voor zover mogelijk ook. Geen maaltijden in de gezamenlijke ruimte. Geen contact met andere bewoners en beperkt bezoek.

Spaanse griep

"Ik heb dit ook in mijn leven nog niet meegemaakt", vertelt ze via haar I-pad. "Ik kan me ook niet heugen dat ik in mijn jeugd familieleden verloor door de Spaanse griep".

Bang is mijn oma niet. "Nee, als iedereen een beetje doet wat wordt gevraagd dan kan dit weer over gaan", zegt ze positief. "Maar dat hamsteren is onzin, stoppen. En wij oudjes dan?"

Verslavend

Mien Thijssen is blij met haar nieuwe I-pad. "Die oude werd zo traag", lacht ze. Ze speelt er vooral spelletjes op met familie en vrienden. "En nu kan ik in scherp beeld ook I-skypen (sic) met iedereen".

Ook de denkspelletjes blijft ze doen. "Maar kijk uit voor 'Snackwoord' hoor, dat is verslavend", lacht de 96-jarige online. "Dat is dit nog mee mag maken, zo communiceren".