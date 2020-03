Kamermeerderheid: nu geen 'lockdown' van Nederland

Een ruime Kamermeerderheid schaart zich achter de kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. PVV en Forum voor Democratie riepen woensdag op om per direct een 'lockdown' in te stellen. Maar andere partijen zien dat niet zitten.

"Het woord 'lockdown' klinkt heerlijk, maar er is al heel veel gesloten in Nederland", zei Rob Jetten van D66. "Politici die doen alsof ze in andere landen veel meer doen, schetsen een verkeerd beeld."

Bij een 'lockdown' wordt het openbare leven in Nederland tijdelijk zo goed als stilgelegd. GroenLinks-leider Klaver zei zich te kunnen voorstellen dat iets dergelijks in de toekomst nodig kan zijn. "Maar zover zijn we nog niet."

In de soep

Door geen strengere maatregelen te nemen, maak je meer mensen ziek, betoogde PVV-leider Wilders. "Wij zullen nooit tekenen voor het bewust ziek maken van mensen, waardoor het helemaal in de soep loopt."

FvD-leider Baudet zei dat het kabinet moet zorgen dat mensen minder contactmomenten hebben. "Hoe eerder je dat doet, hoe minder slachtoffers je hebt."

Andere partijen volgen de redenering van het kabinet dat het virus weer de kop opsteekt zodra de maatregelen worden versoepeld.

Een aantal Kamerleden wees erop dat de premier verwarring heeft veroorzaakt door in zijn toespraak van afgelopen maandag nadruk te leggen op groepsimmuniteit. Dat is niet per se een doel van de huidige maatregelen, maar kan daar een gevolg van zijn, stelde RIVM-directeur Jaap van Dissel in een briefing van de Kamer.

"Het is belangrijk om nu duidelijk te maken dat maximale beheersing het doel is", zo deed PvdA-leider Asscher een oproep aan het kabinet. "Vandaag moet duidelijk worden dat Nederland niet heel andere keuzes maakt dan andere landen."

In verband met het besmettingsgevaar zitten premier Rutte en vier ministers in de plenaire zaal van de Kamer op afstand van elkaar. Iedere fracties heeft maximaal twee leden afgevaardigd.

Het debat is geschorst tot 20:15 uur, omdat minister Bruins achter het spreekgestoelte onwel werd.