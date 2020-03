Transavia schrapt alle vluchten om coronavirus; bijna geen vluchten meer over in Rotterdam

"Steeds meer landen stellen vanwege het coronavirus toegangsbeperkingen in. Hierdoor wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk om landen in en uit te reizen", laat het bedrijf weten.

Daarbij speelt ook mee dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geadviseerd om alleen naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is.

De luchtvaartmaatschappij adviseert mensen die nog in het buitenland zitten om zo snel mogelijk terug te komen naar Nederland. Wie een latere vlucht heeft geboekt, krijgt een voucher ter waarde van het bedrag van de boeking.

Dinsdag schrapte British Airways alle vluchten van Londen naar Rotterdam. "Dat gebeurt steeds enkele dagen van te voren", laat een woordvoerder van de luchthaven weten.

Praktisch komt het er op neer dat er vanaf komende maandag alleen nog maar de traumahelikopter, de politiehelikopter en enkele zakenvluchten vliegen op Rotterdam The Hague Airport. "Maar we blijven wel open, want mogelijk moeten we dienst doen als uitwijkluchthaven", gaat de woordvoerder verder.