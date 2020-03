Dicht zonder dwang: steeds meer winkelketens gooien deur op slot

C&A, WE fashion, Zara, Nespresso, GameMania, Footlocker; het is een greep uit de winkels die donderdag niet open gaan. Dinsdag werd al bekend dat IKEA en de Bijenkorf tijdelijk de deuren sluiten. Andere ketens passen hun winkeltijden aan.

Het sluiten van de deuren vanwege het coronavirus gebeurt vrijwillig. Want in tegenstelling tot landen als België en Frankrijk mogen winkels hier gewoon nog open zijn.

Waarom dan toch de deur op slot? Al deze bedrijven zeggen de veiligheid van personeel en klanten niet meer te kunnen garanderen. Bovendien geven de noodmaatregelen voor bedrijven, die gisteren werden aangekondigd, een stuk duidelijkheid over wat ondernemers voor financiële compensatie kunnen verwachten als ze sluiten.

"Het is ons nog niet helemaal duidelijk of dat ook echt kan", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie INretail. "Het gros van de sluiting is dan ook echt om economische redenen: er wordt gewoon te weinig gekocht."

Het aantal passanten in winkelsteden is in twee weken tijd gemiddeld met bijna 60 procent afgenomen. Meer dan de helft van de ondernemers mist tussen de 60 en 100 procent van zijn omzet. Reden genoeg om vrijwillig dicht te gaan. "Het kost nagenoeg alle winkels momenteel meer om open te blijven, dan wanneer ze sluiten. En dat terwijl je nu alleen maar wilt overleven", zegt INretail tegen de NOS.

"Het is redden wat er te redden valt", zegt ook marktonderzoeker Locatus. "Voor iedereen behalve de supermarkten, die draaien fantastisch."