Korfbal: Wat te doen met de zaalfinale en competitie?

Korfballend Nederland had er zo naar uitgekeken: de terugkeer van de zaalfinale in Ahoy. Na vier edities in Ziggo Dome stond het grootste eendaagse indoorsportevenement van Nederland gepland op 4 april. Dat gaat niet door. Maar wat nu? En wat te doen met de competities er onder?

De Korfbal League had nog een reguliere speelronde te gaan, voordat de play-offs zouden beginnen. PKC uit Papendrecht zou normaal gesproken als eerste eindigen en het opnemen tegen LDODK uit Gorredijk. De andere play-off zou gaan tussen TOP uit Sassenheim en landskampioen Fortuna uit Delft. Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) liet maandag weten dat ze uiterlijk 6 april een beslissing nemen over de zaalfinale.

Dat doen ze ook met de ontknoping in de hoofdklasse. Vier clubs maken kans op promotie richting de Korfbal League, waaronder KCC uit Capelle aan den IJssel en ckv Nieuwerkerk. Na play-offs tegen respectievelijk Oost-Arnhem en Dalto zouden de winnaars op 28 maart de hoofdklassefinale spelen. Ook dit gaat niet door wegens het coronavirus.

Rijnmond peilde de meningen van trainers en spelers over hoe zij aankijken tegen de ontknoping van de Korfbal League en de niveaus daaronder.

Daniël Hulzebosch, trainer PKC/SWKGroep

Korfbal League: "Laat ik voorop stellen dat ik mij drukker maak om andere dingen dan korfbal. Natuurlijk willen wij kampioen van Nederland worden in een bomvol Ahoy. Dat heeft onze voorkeur. Mocht dat niet lukken dan moet je toch iets bedenken wie de beste van het seizoen is. Stel dat we onverhoopt niet meer gaan spelen, vind ik wel dat wij de terechte kampioen zijn. Zeker op basis van de laatste weken."

Wedstrijdkorfbal: "Als 70 tot 75 procent van de wedstrijden gespeeld is, vind ik dat je een realistisch beeld hebt van de onderlinge krachtsverhoudingen. Nu is er zelfs bijna 80 procent gespeeld, dus de huidige stand zou de eindstand moeten zijn. Clubs moeten daar niet moeilijk over doen. Wat mij betreft promoveren KCC en Dalto als kampioenen van de hoofdklasse naar de Korfbal League ten koste van Groen Geel."

Ben Crum, korfbalgoeroe en trainer DeetosSnel

Korfbal League: "De finale moet worden gespeeld. Misschien wel in juni en met één play-off in plaats van maximaal drie. Geldt ook voor de hoofdklasse. Maar ook juni wordt een lastig verhaal..."

Wedstrijdkorfbal: "Je moet verschil maken tussen breedte-, wedstrijd- en topkorfbal. Voor degenen die spelen om de derde helft is de competitie voorbij. Het gaat om de motivatie. Wedstrijdkorfbal gaat om ranglijsten en om winnen. Om geschiedenis te maken, ook bij de jeugd. Voor hen kán je de competitie niet ongeldig verklaren. Onmogelijk. Dan hou je geen rekening met de belangen. Het zou een ambtenarenoplossing zijn. Te gemakkelijk. Ik zie de problemen wel: Je moet zaaluren gaan huren. Dat moet dan maar. Eventueel gaat het ten koste van de veldcompetitie in augustus en september. Je mag nooit de wedstrijdkorfballers hun kans op beloning ontnemen."

Frits Wip, trainer KCC

Korfbal League: "Met KCC zijn wij - net als Dalto in de andere hoofdklasse - met overmacht kampioen geworden. Dan hoor je te promoveren. Dat is in iedere sport zo. Er gaan al jaren verhalen om de Korfbal League uit te breiden, dus dit zou een goed scenario kunnen zijn om naar elf ploegen te gaan. Aan de andere kant: Wat heeft Groen Geel nou laten zien? Helemaal niks. Twee keer van Tempo gewonnen. En van KZ in de laatste seconde. Verder niks bijgedragen aan de Korfbal League. En de zaalfinale moet hoe dan ook worden gespeeld. Schorst het veldseizoen op en speel de KL-finale in juni."

Wedstrijdkorfbal: "Kijk naar de stand nu en zet die als eindstand in de boeken. Je hebt nu een reëel beeld van de sterkte van de ploegen. Hoe zuur ook voor de ploegen, die zich benadeeld voelen. Maar wel beter dan de competitie ongeldig verklaren. Dat kan écht niet."

Leon Simons, trainer ckv Nieuwerkerk en bondscoach O19

"Als medewerker van het KNKV is mij verzocht om niks over de situatie te zeggen. Wat ik zeg, kan eventueel in verband worden gebracht met de uitkomst. Wel vind ik het heel jammer voor de spelersgroepen. Voor Onder 19 dat nu een mooi evenement als het EK mist. En wellicht voor Nieuwerkerk. Als de play-offs niet worden gespeeld, vind ik het enorm jammer voor hen. We hadden er veel zin in. Ah, zei Frits Wip dat wij en Oost-Arnhem niet hoeven te promoveren? Had hij dat ook gezegd als hij tweede stond met KCC, haha."

Arnold Alexander, trainer Erasmus (2e klasse)

Korfbal League: "De finale moet zeker gespeeld worden. Al is het alleen maar omdat ik mijn maatjes Marco van der Lucht en Rick Voskamp zo de finale gun. (Alexander was jarenlang de assistent van Van der Lucht, red.) En er wordt altijd al gesproken over uitbreiding van de Korfbal League. Waarom ga je dan niet met veertien clubs spelen? Dan heeft Tempo net geluk. En pas je veldcompetitie aan. Iedereen één keer tegen elkaar in plaats uit en thuis."

Wedstrijdkorfbal: "Meer dan 75 procent van de wedstrijden is gespeeld. In heel veel poules is duidelijk hoe de stand van zaken is. Hanteer dit als eindstand. Ga niet lopen klooien en zeker niet ongeldig verklaren. Ik doe mijzelf als trainer van Erasmus weliswaar te kort, want ons tweede heeft een wedstrijd minder gespeeld. Daardoor staan wij derde en promoveren we niet. Het zij zo. Een club als KVK bij ons in de poule is al gedegradeerd en hoopt alleen maar dat ze volgend jaar juist een niveau lager mag spelen. Iedere korfballer die een beetje neutraal is, wil niet een jaar weggooien. Het mag niet ten koste gaan van de tweede veldhelft, als die nog gespeeld gaat worden. Want het veld is voor veel clubs heel belangrijk voor de inkomsten. Daarmee betaal je de zaalhuur voor de maanden er op. Hopelijk kan er nog gespeeld worden, want anders kunnen veel clubs best wel in financiële problemen komen."