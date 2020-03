Sportschool dicht, dan maar hardlopen in de buitenlucht

Sportschool dicht, dan maar hardlopen in het park

De sportschool en de sportclub gesloten vanwege het coronavirus? Geen probleem, denken veel sportfanaten blijkbaar. Want parken en andere recreatiegebieden in onze regio worden overspoeld door joggers. Het is duidelijk een stuk drukker dan normaal.

Woensdagavond liepen hardlopers elkaar bijna omver in het Rotterdamse Vroesenpark. "Het is inderdaad erg druk ja," hijgt een loper. "Ik loop normaal niet, maar omdat mijn boksschool gesloten is, heb ik na vier dagen toch maar mijn loopschoenen weer uit de kast gehaald. Ik wil wel fit blijven."

Maar is het wel verstandig om met zoveel sporters tegelijk in een park te komen? "Dat weet ik niet, misschien wel niet. Maar wie weet mogen we volgende week al helemaal niet meer naar buiten."

Ook ouders met kinderen gaan massaal naar buiten voor een wandeling of zoeken de parken en speeltuinen op."Ik kan ze met dit weer echt niet de hele dag binnen houden," zegt een moeder van twee jonge kinderen. "Maar we houden afstand en ik laat ze in de speeltuin ook niet echt met andere kinderen spelen."