Viroloog: 'grijp nou eens in als er teveel mensen bij elkaar zijn'

Aanvankelijk zei Osterhaus nog dat hij voorstander was van een 'lockdown', een algehele opsluiting om zo een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In het vervolg van het gesprek bleek dat toch iets genuanceerder te zitten. "Maar als je ziet dat mensen zich systematisch niet houden aan het afstand houden, dan doorbreek je de keten nooit"

Osterhaus wees op volle bouwmarkten, IKEA's, parken en andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen. "Dat zijn juist de plekken waar het virus zich makkelijk verspreidt."



De viroloog schetste bij Op1 een scenario waarbij, ondanks alle maatregelen, een groot tekort aan ziekenhuisbedden gaat ontstaan. "Voor het creëren van een kuddeimmuniteit heb je voor zo'n lange periode zoveel bedden nodig, die zijn er gewoon niet."

En omdat er niet wordt gehandhaafd in ons land, liet Osterhaus zich ontvallen 'dat we toch maar eens moeten gaan nadenken over een eventuele lockdown'. "Een situatie zoals in Azië met mensen die helemaal niet naar buiten mogen, dat is hier niet mogelijk. Maar als ik foto's zie van zoals het er nu aan toegaan in Nederland is echt vreselijk. Zo kom je er nooit vanaf."