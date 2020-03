Het weer van vandaag: bewolkt en soms spatje regen

Donderdag is het bewolkt en soms (mot)regen, lokaal mistHet is overwegend bewolkt en soms valt er nog wat lichte (mot)regen, lokaal komt ook mist voor.

De minimumtemperatuur ligt rond 8°C. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten, in het noorden uit een noordelijke richting.

Overdag is er tamelijk veel bewolking en soms valt er zeer lokaal lichte regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit op 13°C. De wind is zwak tot matig en draait naar een noordoostelijke richting.

In de nacht naar vrijdag is het bewolkt en valt in het zuiden lokaal wat lichte (mot)regen. Het koelt af naar ca. 5°C. De noordoostelijke wind is matig, aan zee vrij krachtig.

Vrijdag overdag is het overwegend bewolkt. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9°C. De noordoostenwind is matig, aan zee vrij krachtig.

Bron: KNMI