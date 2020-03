Hulp voor Dordtenaren die getroffen zijn door coronacrisis

Dordtenaren die worden getroffen door het coronavirus krijgen hulp van kerken en vrijwilligersorganisaties in de stad. Onder de projectnaam 'Licht voor Dordt' wordt praktische hulp en een luisterend oor geboden voor inwoners naar aanleiding van de coronacrisis.

In navolging van Rotterdam komt Dordrecht met een speciaal telefoonnummer waar inwoners van de stad terecht kunnen voor praktische hulp zoals een boodschapje doen of medicijnen ophalen. Ook voor een praatje, als je even je hart wil luchten, kun je bij de hulpdienst terecht.

Als je belt of mailt word je in contact gebracht met een buurtgenoot of instelling die je kan helpen met de hulpvraag. Ook hulpaanbieders kunnen zich melden bij de hulpdienst.

Kerken luiden klok

Het project is een initiatief van HipHelpt, Present, Dordtse Helden, Schuldhulpmaatje, Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken. Met andere sociale instellingen uit Dordrecht wordt intensief samengewerkt.

Als teken van hoop en solidariteit luiden twaalf Dordtse kerken zaterdag om 20:00 uur de klok. Met de campagne 'Licht voor Dordt' worden Dordtenaren opgeroepen om op dat tijdstip een kaarsje aan te steken en in het raamkozijn te zetten.

Mensen met praktische vragen kunnen terecht bij de hulplijn op 078-2049315 (ma t/m vrij van 08:30 uur tot 17:00 uur) of via de website lichtvoordordt.nl.