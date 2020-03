📟 [01] 06:32:01 19-03-20 P 1 INCI-01 BR Wegvervoer (Ops Br: Middel) N59 29,7 BRUINISSE 192867 🚨Vanochtend is de waterwagen gealarmeerd voor een middelbrand (later grote brand ivm benodigde hoeveelheid water) in een vrachtwagentrailer. Helaas konden wij door een technische storing niet ter plaatse gaan. De waterwagen zal tijdelijk buiten dienst staan totdat de storing verholpen is.