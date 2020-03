Coronacrisis raakt ook Rotterdams vliegveld: 'Dit hakt er behoorlijk in'

Vanwege maatregelen als gevolg van het virus is het vliegverkeer de afgelopen dagen al gehalveerd ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. "We gaan eigenlijk naar het nulpunt van het aantal passagiersvluchten", zegt Raymond de Jong, woordvoerder van de luchthaven.

Afgeslankt

Transavia is met vijftig bestemmingen een van de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen op Rotterdam The Hague Airport. "Het is een behoorlijke partij met bestemmingen naar Italië, Spanje, Engeland en Marokko. Ze reageren hiermee op het advies van premier Rutten om niet meer te reizen. Wij moeten afschalen en dat leidt tot een afgeslankte organisatie. Het hakt er behoorlijk in."



Het is een behoorlijke puzzel om de vele medewerkers van het vliegveld aan het werk te houden. "We hebben partners met AKO en HMS Hosts. De restaurants waren al gesloten vanwege de horecasluiting. AKO heeft het moeilijk, omdat ze minder passagiers bedienen."

De Jong kan nog niet zeggen of er werktijdverkorting voor het personeel wordt aangevraagd. "Als overheidsbedrijf hebben we wat garanties, maar het is een bizarre tijd waarin je je afvraagt: wat zijn nog garanties?"

Hoeveel vliegtuigen er geparkeerd staan varieert. "We hebben nu twaalf parkeerplekken. We gaan eerst ruimte zoeken voor onze thuisvloot, Transavia en British Airways. We kunnen een beetje uitbreiden voor andere toestellen."

Vliegtuigspotters

Het vliegveld blijft wel 24 uur per dag open en functioneert als uitwijkhaven voor het vliegverkeer. "Dus we moeten ook wat plekken openhouden voor die vliegtuigen. We hebben ook nog de traumahelikopter en de politiehelikopter. Die maatschappelijke taken blijven we uitvoeren."

Voor vliegtuigspotters zijn het bijzondere tijden, omdat zoveel toestellen aan de grond blijven. "Ze zijn welkom om de vliegtuigen te bekijken. Ze kunnen alleen nog niet op het panoramaterras, omdat we nog in een verbouwing zitten."