Aantal doden in Nederland loopt verder op, drie bevestigde sterfgevallen in de regio; volg alle updates van donderdag 19 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Bekijk hier alle updates van woensdag 18 maart.



• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is donderdag 2460, 76 mensen zijn aan het virus overleden . Het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond steeg woensdag naar 109 . Zuid-Holland Zuid telt 38 positief geteste inwoners.

• In het Maasstad Ziekenhuis is het afgelopen etmaal de eerste patiënt overleden die het coronavirus had. Ook in het Ikazia Ziekenhuis is een patiënt overleden aan het virus, de tweede in dat ziekenhuis. Daarmee komt het aantal bevestigde sterfgevallen in onze regio op drie.

• Het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam gaat niet door . Daarnaast zijn ook alle evenementen rondom het liedjesfestijn geschrapt.