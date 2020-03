Eerste patiënt overleden in Maasstad Ziekenhuis, Transavia schrapt alle vluchten; volg alle updates van donderdag 19 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is 2051, 58 mensen zijn aan het virus overleden . Het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond is woensdag gestegen naar 109 . Zuid-Holland Zuid telt 34 positief geteste inwoners.

• Het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam gaat niet door . Daarnaast zijn ook alle evenementen rondom het liedjesfestijn geschrapt.

• Rotterdam The Hague Airport ondervindt grote gevolgen van de coronacrisis, vanaf komende maandag schrapt luchtvaartmaatschappij Transavia alle vluchten .

• In het Maasstad Ziekenhuis is het afgelopen etmaal de eerste patiënt overleden die het coronavirus had. De patiënt had ook andere ernstige aandoeningen.