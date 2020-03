Alle activiteiten rond Songfestival geschrapt: 'Volgend jaar is beste alternatief'

Naast het Eurovisie Songfestival gaan ook alle evenementen rondom het liedjesfestijn niet door. Het stadsprogramma kan vanwege de coronacrisis voorlopig de ijskast in. "Het is het beste voor Rotterdam om dit met een jaar te verplaatsen", geeft Johan Moerman van organisator Rotterdam Festivals toe.

"We zijn eigenlijk best wel blij, want er waren slechtere varianten denkbaar geweest: bijvoorbeeld een half Songfestival later in het jaar, of een festival zonder publiek. Dit is het beste alternatief dat er is", relativeert Moerman.

Zeventig projecten rondom het Eurovisie Songfestival gaan niet meer door. Rotterdam Festivals heeft met de organisaties contact opgenomen vanwege de afgelasting. "Die projecten gaan we nu lekker volgend jaar uitvoeren", is Moerman optimistisch. "Maar natuurlijk baalt iedereen. Je moet wel drie keer slikken, maar aan de andere kant zijn er nu grotere problemen en wist iedereen dat dit kon gebeuren."

Volgens Moerman gaat een groot gedeelte van de zeventig plannen, zoals buurtfeesten en talentenjachten, 'wel lukken'. Rotterdam Festivals heeft de organisatoren van deze kleine en grote randevenementen opgeroepen voorzichtig met geld om te gaan.

Dramatisch

Rotterdam Festivals helpt ook bij andere grote festivals, zoals Koningsdag en de Marathon van Rotterdam. "Dit is voor festivalorganisatoren dramatisch", zegt Moerman. "Voorlopig gaan we tot 6 april niet door, maar het zit eraan te komen dat deze periode langer gaat duren. Dan moeten we de schade opnemen en kijken hoe we eruit gaan komen."

Rotterdam Festivals is in contact met de gemeente over steunmaatregelen en gaat geld storten aan een evenement waar al een financiële bijdrage is geleverd. "Dit doen we om het evenement door dit jaar heen te loodsen", legt Moerman uit.

Over de (financiële) schade kan Moerman nog niets zeggen: "Er zijn veel evenementen die afhankelijk zijn van sponsors of kaartverkoop. Ze krijgen het voor hun kiezen: de kosten zijn al gemaakt en de inkomsten vallen weg. Dit is geen fijne situatie."

