Topdrukte bij afvalbrengstations

Topdrukte bij afvalbergstations in de regio: 'Kom niet als het niet noodzakelijk is!'

File bij afvalbrengstation in Dordrecht

Het is zo druk bij de afvalbrengstations in de regio, dat HVC mensen oproept om even geen afval meer te brengen. "Kom als dat kan over een paar weken", zegt Christine Schreij van de exploitant van de stortplaatsen.

Sinds er zondagavond strengere maatregelen gelden in verband met het coronavirus ziet ze een grote stijging van het aantal bezoekers: "Niet alleen in Dordrecht, maar ook in Hendrik Ido Ambacht en op andere plaatsen."

"Veel mensen zijn aan het opruimen geslagen, omdat ze nu thuis zitten of meer tijd hebben. Maar de wachttijd loopt flink op, mede doordat we maar vijf auto's tegelijk op het platform willen hebben, zodat mensen afstand van elkaar kunnen houden."

Schreij roept mensen, die tóch komen, op om dan zo min mogelijk elektrische apparatuur, matrassen en klein chemisch afval te brengen: "Dat kunnen we nu namelijk zelf even moeilijk kwijt en we willen hier niet te veel brandbaar afval opslaan."

Overigens zijn lang niet overal de gemeentewerven of milieustations open. In Westvoorne en Maassluis zijn deze gesloten.