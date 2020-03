Beatrixziekenhuis paraat: 'We gaan uit van het scenario dat in Italië speelt'

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem werd op 1 maart landelijk nieuws toen het uit voorzorg gesloten werd vanwege een patiënt bij wie het coronavirus werd gesignaleerd. "Daardoor waren we al in een vroeg stadium gealarmeerd en hebben we maatregelen genomen", zegt Robert Chabot, voorzitter van de medische staf.

Een ernstig zieke vrouw die het virus onder de leden had, bleek een week in het Beatrixziekenhuis te hebben gelegen. Daarna werd de vrouw naar het Erasmus MC overgebracht en ging het ziekenhuis een paar dagen op slot.

"Die besmette vrouw was eigenlijk de eerste crisis waar wij in terechtkwamen", zegt Chabot. "We waren toen in Nederland nog nauwelijks bezig met het coronavirus."



Doordat het ziekenhuis in een vroeg coronastadium in crisissituatie kwam, kon het zich de voorbije weken voorbereiden op de toestroom van grotere patiëntenaantallen. "Zo hebben we een speciale corona-unit gemaakt. Het aantal ic-bedden is opgeschaald. Normaal hebben we er maar vier, nu zijn het er acht. Zo bereiden ons voor op een groot aantal patiënten dat mogelijk komt."

Mondkapjes

Op de corona-unit kunnen 24 mensen liggen. "Daar moeten niet alleen de mensen met een bevestigde besmetting komen, maar ook de verdachte patiënten moeten daar worden opgenomen."

Het ziekenhuis heeft geen gebrek aan mondkapjes of andere middelen. "We hebben na die eerste crisisfase meteen onze voorraden gecheckt en kunnen ophogen." Ook heeft de instelling middelen ter beschikking gesteld aan andere ziekenhuizen.

Chabot vindt het lastig om een verwachting uit te spreken over het verloop van de coronacrisis. "Maar we gaan uit van een scenario dat nu in Italië speelt. Dat er grote aantallen op ons afkomen. We willen dat we niet in de schaarste terechtkomen waar ze in Noord-Italië mee te maken hebben."