Wie is een aquarium mét goudvis kwijt?

Het visje werd gevonden bij een portiekwoning aan de Schapendreef in Rotterdam. Naast het aquarium lag ook voer voor de goudvis en een schepnetje. "De goudvis zat in een redelijk klein aquarium. Die hoort in een groter aquarium of zelfs in een vijver te zwemmen", licht Silos toe.

De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid heeft het beestje een plek op de meldkamer gegeven. De goudvis heeft ook een naam gekregen: Shilo, de centralist die op haar laatste werkdag het opvallende telefoontje opnam.

Shilo blijft nog negen dagen bij de Dierenbescherming, in de hoop dat een baasje of de daadwerkelijk eigenaar zich nog zal melden.