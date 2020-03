Graffiti-artiesten Feyenoord en FC Utrecht werken samen: 'Wat positiefs in alle ellende'

Hand in hand voor de bekerfinale. In die gedachte bespoten de graffiti-artiesten Ox Alien en KBTR samen een muur in Maarssen. Ox Alien als supporter van Feyenoord; KBTR namens FC Utrecht. "Wat positiefs in alle ellende", spreekt Ox Alien.

Vier jaar geleden speelden Feyenoord en FC Utrecht ook de bekerfinale. Toen ontstond er al een ludieke graffiti-oorlog tussen de twee vrienden. "Daar is het nu niet de tijd voor", legt de 46-jarige Rotterdammer uit. "Ik heb de virusjes gedaan en KBTR uiteraard de kabouter. Dat is echt een icoon geworden in Utrecht."

Meer streetart

Ox Alien is een bekende naam in de Rotterdamse graffiti-scene. Hij schilderde al de anti-terreurbakken op de Witte de With en zit in het collectief Lastplak: negen Rotterdammers, die veel muurschuldenringen maken.

Hij ziet een kentering qua graffiti in Rotterdam. "Het is minder graffiti, maar meer streetart geworden. Je ziet minder letters en dat is veel leuker om te zien. Of je overal graffiti mag spuiten? Ik wel, haha. Soms loop ik door de stad en zie ik een mooie plek. Negen van de tien keer krijg ik een duimpje omhoog van de politie. Laten ze die ouwe lul lekker zijn gang gaan", lacht Ox Alien, die alleen met zijn artiestennaam genoemd wil worden.

Op 19 april wordt de bekerfinale sowieso niet gespeeld. Het is afwachten welke nieuwe datum wordt gevonden. Ox Alien en KBTR komen sowieso met een vervolg. "Maar wel iets met verbroedering. Dat hebben we meer nodig dan al die narigheid."