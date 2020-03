Richard Groenendijk over schrappen songfestival: 'Ik snap niet dat mensen boos zijn'

Het Eurovisie Songfestival 2020 is afgelast. Woensdag kwam het nieuws binnen, maar voor velen was het geen verrassing. Zo ook niet voor cabaretier Richard Groenendijk. "Ik had het raar gevonden als het wel doorgegaan was. Ik had me dan ook niet helemaal veilig gevoeld."

De voormalig Rijnmond-presentator snapt niet dat mensen boos zijn dat er geen groen licht komt voor het liedjesfestijn. "We moeten ons niet gedragen als een kind van wie het kinderfeestje niet doorgaat."



Hij kan ook geen begrip opbrengen voor mensen die nu om hun geld schreeuwen. "Dan denk ik: jij krijgt heus je geld wel een keer terug of je kaartje blijft geldig."

De komiek zelf zou een aantal shows voor het ESF presenteren, als sidekick van hoofdpresentator Paul de Leeuw. "Dit jaar kwam het goed uit, omdat ik geen tournee had. Als het volgend jaar wordt, zal ik wat shows moeten verzetten. Ze hebben wel gezegd dat ze de intentie hebben met dezelfde mensen te werken die nu waren geboekt."

Hypochonder

"Als de overheid zegt dat we weer het normale leven mogen leiden, hoop ik dat mensen echt weer gaan leven", zegt Groenendijk die zichzelf als een behoorlijke hypochonder ziet. "Ik ben óf gezond óf dood, er zit niets tussen."

Hij verblijft momenteel met zijn man Marco Senda in vrijwillige thuisisolatie en pendelt tussen zijn woonadres in Rotterdam en zijn vakantiehuisje op Goeree-Overflakkee.

Richards man maakt zich niet zo druk om de situatie. "Mijn man heeft, toen hij elf jaar was, zes weken lang in een kelder in Bosnië gezeten om te schuilen voor de vuurgevechten en de bommen, net nadat hij gezien had dat zijn moeder was neergeschoten. Hij zei tegen me: laten we hier gewoon blijven zolang het nodig is en daarna zien we wel weer. Dat relativeert enorm."