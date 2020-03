HOE CORONA MIJN LEVEN BEÏNVLOEDT

Online stage

Sinds vorige week kan ik niet meer fysiek naar mijn stage bij Rijnmond komen. Hier ben ik deelnemer in het Rijnmond Talent Lab en hebben we ons eigen platform SOW Rijnmond opgezet. Ik werd opgebeld met het verzoek om thuis te blijven en niet meer naar het kantoor te komen. Dit betekent dat we nu alles zoveel mogelijk vanuit huis produceren. De aanpak van het traject van SOW gaat nu via meetings online (via Skype), WhatsApp, bellen en mail. Op mijn school (Grafisch Lyceum Rotterdam) zijn er allerlei maatregelen genomen. Zij kregen ook al veel telefoontjes over dit probleem van allerlei studenten.

De consequenties

De gevolgen van de maatregelen werden mij direct duidelijk toen ik afgelopen zondag een pizza wilde bestellen. De bezorger van Domino’s zette het eten voor mijn dichte deur en hij hield twee meter afstand aan. Het eten kon niet meer contant betaald worden, maar moest per pin (zie foto).

Ook op mijn werk merk ik de gevolgen. Ik bezorg medicijnen bij mensen en ik moet nu de medicijnen aan de deur hangen of voor de deur leggen en daarbij anderhalve meter afstand houden. De klant moet nu zelf checken of alle medicijnen kloppen. Betalen gaat op rekening en zeker niet meer contant.

Door de getroffen maatregelen raken mensen om mij heen in paniek en slaan in grote hoeveelheden boodschappen in. Bij mij in de buurt zijn veel winkelschappen leeg. Het brood bij de bakker was snel op, maar ook het wc- papier en allerlei houdbare spullen zoals pasta’s, groente in blik en broodmeel. Zelfs het dierenvoer was leeg…

Ouderenzorg

Ik was benieuwd hoe andere jongeren deze corona-tijden beleven en heb daarom twee jongeren geïnterviewd over hun beleving van het coronavirus. Lindsay (20) uit Purmerend en iemand die anoniem wil blijven en die ik daarom voor het gemak even Bob (18) zal noemen.

Lindsay werkt in de ouderenzorg als welzijnsmedewerker. Ze biedt mensen een dagstructuur aan of gaat iets leuks met ze doen (1 op 1 momentjes). Lindsay vertelt haar verhaal via mijn Instagram DM.

“Ik vind het een lastige periode. In mijn team heb ik heel veel ouderen die behoefte hebben aan een knuffeltje en graag aandacht willen, maar dat kan nu niet in deze donkere periode”, zegt Lindsay. Daarnaast heeft Lindsay te maken met ouderen die een vorm van dementie hebben. Deze mensen hebben niet goed door wat er allemaal gaande is en zijn daar paniekerig door geworden. “Ga iemand maar eens die om de zoveel minuten dingen vergeet, uitleggen wat er aan de hand is,” zegt ze.

Sommige ouderen hebben wel door wat er aan de hand is en zijn bang voor de mensen buitenaf, omdat ze niet geïnfecteerd willen raken. Wat Lindsay ook vervelend vindt, is dat mensen die op kantoor werken en een milde verkoudheid hebben, thuis moeten blijven. Voor haar gelden hiervoor andere regels. “Ik moet eerst 38 graden koorts hebben of hoger, voordat ik me ziek mag melden voor mijn werk,” aldus Lindsay. De druk op de zorg is groot. Lindsay heeft een plan: “Ik zou het een goed idee vinden als mensen die niet thuiswerken of ziek thuis zitten gaan helpen in de ouderenzorg. Of doe een boodschap, maak een praatje, breng een bloemetje langs.”

Tokio

Bob zit momenteel in Tokio (Japan) voor stage. Ik communiceer met hem via WhatsApp. Daar hebben ze al langer met corona te maken en zijn ze wat verder.

“In Japan is de chaos wat minder als in Nederland. De situatie wordt elke dag gemakkelijker en iedereen zorgt voor een goede hygiëne,” appt Bob.

“De bedrijven in Japan zijn gewoon open of mensen werken vanuit huis. Op dit moment zijn clubs en andere horecagelegenheden geopend, zodat je vrij kunt gaan en staan waar je maar wilt. De scholen zijn nog dicht, een goede website met Japans nieuws is NHK, om up-to-date te blijven. Grote events worden voorlopig nog geschrapt, maar kleinere gaan gewoon door. Het enige wat je nog merkt is dat er weinig wc papier is,” grapt Bob.

Kort na mijn interview met Bob krijg ik van hem een app. Vanwege het eventuele negatieve reisadvies voor Azië, besluit hij op heel korte termijn terug naar Nederland te reizen. “Mijn bedoeling is om eind van 2020 weer terug naar Japan te gaan voor mijn stage,” appt hij. Ik vind het verstandig van Bob om nu terug te keren naar Nederland en eventueel later terug te gaan naar Japan.

Wat ik merk is dat de maatregelen per dag kunnen veranderen. Ook ik wil immuun worden voor het coronavirus en sta ook achter de maatregelen die het kabinet nu voor ons heeft genomen. Mijn verwachting is ook dat iedereen zich houdt aan de voorschriften, zodat we snel weer ons normale leven kunnen oppakken.