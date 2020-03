Werk aan Feyenoord City gaat door ondanks coronavirus

Een woordvoerder van Feyenoord City laat weten dat het projectbureau ongehinderd verder werkt aan de uitwerking van het stadionproject. De ingestelde maatregelen in verband met het coronavirus hebben nog geen directe gevolgen voor het project.

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de gehele (sport-)wereld. Veel mensen vragen zich ook af wat de gevolgen zijn voor de plannen rondom Feyenoord City. Op korte termijn vallen die dus mee, al werkt uiteraard iedereen momenteel vanuit huis aan het project.

Op de lange termijn blijft het uiteraard afwachten of er indirecte gevolgen zijn die ook Feyenoord City gaan raken. Op dit moment gaat het werk in de bouwsector door, maar het is onduidelijk hoe dat zich gaat ontwikkelen. En krijgt Feyenoord de financiering rond als onderhandelingen nog langere tijd op afstand gedaan moeten worden?

Wat betreft dat laatste punt heeft Feyenoord nog vele maanden te gaan voordat die financiering rond moet zijn en zijn er geen indicaties dat de uitbraak van het coronavirus daar al gevolgen voor heeft.