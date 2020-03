Krachttrainer Hans Kroon geeft tips: 'Beweeg voor je immuunsysteem'

Tot minimaal 6 april is de sportwereld dicht. Van topsport tot recreatieve sport, want ook sportscholen en -verenigingen blijven nog tweeënhalve week gesloten. Hans Kroon heeft een eigen sportschool in Rotterdam én is personal trainer van meerdere olympische sporters en profvoetballers. "De Olympische Spelen worden uitgesteld. In het meest positieve scenario."

Kroon begeleidt topsporters en leeft zelf ook jarenlang het leven dat daarbij hoort. Natuurlijk denkt hij ook na over de consequenties van het coronavirus, maar hij denkt vooral oplossingsgericht. Op zijn eigen Facebook-pagina geeft hij dagelijks tips om te blijven bewegen. "Dat is de beste prikkel voor het lichaam om het immuunsysteem goed te laten functioneren."

Tips

"Wees nog kritischer op je slaapmanagement. Doe eventueel ademhalingsoefeningen. Zoek naar de tools van Wim Hof. Daar werken wij veel mee en is heel waardevol. En let op je voeding. Eet zo gezond mogelijk. Maar cruciaal is de mindset. Kijk waar je invloed op hebt en ga daar positief mee aan de slag."

Kroon werkt onder andere met Marhinde Verkerk en Juul Franssen (beide judo), Nouchka Fontijn (boksen) en Stefan de Vrij en Ron Vlaar (voetbal). Volgens hem hebben topsporters een beter 'stress-management' dan gemiddeld. "Zij worden heel creatief. We doen allerlei sessies via Skype en de telefoon. En Ron Vlaar heeft de halve gym van AZ leeggeroofd en thuis een eigen krachthonk gebouwd. AZ heeft hem een programma gegeven en ik ben zijn back-up. Je ziet dingen uit het hart ontstaan. Dat is gelukkig de positieve kant van het verhaal."

Olympische Spelen

Het is een van de weinige positieve kanten, want veel olympische atleten zijn hun droom aan zich voorbij gaan. Vier jaar lang hebben zij toegeleefd naar 24 juli, de dag waarop het olympisch vuur in Tokio ontstoken zou worden. Die datum komt steeds meer in het gedrang. Kroon is weinig hoopvol. "De Olympische Spelen worden uitgesteld naar het einde van het jaar. Dat is het meest positieve scenario. Maar de geplande datum van 24 juli is niet mogelijk. Kijk naar andere werelddelen en hoelang het daar al voortkabbelt. In het olympisch dorp verblijven 12.000 tot 14.000 atleten. En bij de Olympische spelen van Peking waren 500.000 vrijwilligers. Dan is het niet de meest slimme actie als het doorgaat."

Spiermassa

Om straks weer zo snel mogelijk tot topprestaties te komen, onderhouden veel topsporters dus thuis hun lichaam. Maar hoe snel verlies je spiermassa? "Met creativiteit kan je lang massa onderhouden. In drie weken tijd kan je het verlies behoorlijk beperken. Dat vraagt wel zelf zelfdiscipline en de meeste voetballers lopen daar niet van over. Daarom zie ik het niet gebeuren dat de voetbalcompetitie voor mei wordt opgestart. Dat is kortzichtig en niet realistisch. Als je te snel terug wil komen onder druk van de commercie krijg je een grote blessuregolf."

De sportschool van Hans Kroon bij fitnesscentrum Noord blijft dus tot 6 april dicht. Kroon pleit er voor dat er sportscholen zo snel mogelijk open gaan. "Als alle instanties samenwerken is het juist belangrijk dat mensen weer kunnen bewegen. Ontlading van stress heeft een positieve invloed op het immuunsysteem."