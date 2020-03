Deur van verpleeghuis blijft dicht: 'Ik voel me helemaal opgesloten'

"Ik wil gewoon naar buiten. Ik wil sigaretten kopen", zegt een geïrriteerde bewoner van verpleeghuis de Leeuwenhoek in Rotterdam. Hij komt niet verder dan de voordeur, want de receptioniste houdt de voordeur gesloten. "Ik snap dat velen naar buiten willen, maar dat kan gewoon niet. We hebben al twee afdelingen volledig gesloten vanwege corona-verdenkingen", zegt een medewerker.

Verdriet

"Sommige bewoners zijn erg verdrietig. Ze willen familie zien of vrienden, of gewoon naar buiten. Vanwege die verdenkingen kunnen we op twee afdelingen geen bezoekers toe laten", zegt een ander personeelslid. In totaal zitten zo'n zestig bewoners nu vast in hun woning.

De leiding van de Leeuwenhoek doet zijn uiterste best om de mensen toch te helpen en op te vrolijken waar kan. "We delen ipads uit zodat ze kunnen bellen met familie en vrienden. Personeel probeert op de afdeling zelf voor vermaak te zorgen zodat ze toch nog iets van afleiding hebben", vult een medewerker aan.