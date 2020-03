Gorkumse breakdancer ziet openingsact songfestival geschrapt worden

Maandenlang was de Gorkummer bezig zijn act te perfectioneren. "Het is heel jammer. Niet alleen voor mij, maar voor zoveel mensen die hier naar uitkijken en vooral het team dat hier continu mee bezig is."

Wat we van Redo gezien hadden op het songfestival? "Een supertoffe solo, een spectaculaire openingsact. Ik wil er nog niet teveel over zeggen, want het gaat een andere keer zeker wel door. Er was zoveel voorbereid."

Redouan verwacht dat het festival volgend jaar wordt ingehaald in Rotterdam. "Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet doen. Het is een gemiste kans. Het is zo mooi om de stad te laten zien. Nu hebben we daar niet de kans voor gehad."

Dat het songfestival uit de agenda is gehaald, betekent in financieel opzicht een behoorlijke aderlating voor de breakdancer. "Voor mij ligt nu alles stil, alle tours in het buitenland en alle evenementen. Ik ben nu vooral bezig in de studio en heb tijd voor klusjes die je normaal laat liggen, zoals een website maken."

Beluister via de link hierboven het volledige radio-interview met breakdancer Redo.