Excelsior houdt op afstand in de gaten hoe hun spelers fit blijven

"Conditioneel moeten onze spelers op peil blijven. Dat houdt de medische staf op afstand in de gaten," zegt Ferry de Haan in gesprek met Rijnmond. "Het is afwachten wat de ontwikkeling in de komende dagen zal zijn. We weten dat we voor 30 juni klaar moeten zijn, dat is vanuit de UEFA gekomen. Dat is nog 3,5 maand. Maar de vraag is of wij na 6 april weer mogen trainen. pas als daar duidelijkheid over is kunnen we bekijken of het uitspelen van het seizoen haalbaar is."

Zorgen over de financiële toekomst



Ferry de Haan is als algemeen directeur druk bezig met de begroting van Excelsior. Hij verwacht geen acute problemen op dit moment. "Ik verwacht dat wij het huidige seizoen doorkomen. Maar de toekomst is ongewis. De wereldeconomie zal een tik krijgen. Ook de voetballerij. Ik maak mij vooral sportbreed zorgen over de financiële toekomst."

"Iedere club zit in hetzelfde schuitje, het maakt niet uit dat wij minder geld hebben dan andere clubs. Als er minimaal 20% minder werk is, kan je aanspraak maken op werktijdverkorting. Die regels zijn dinsdag aangepast, dus het is afwachten of wij er recht op hebben."

De sportieve toekomst van Excelsior



Uiteraard spreken wij ook de diverse scenario's door met De Haan. Wat als de play-offs worden geschrapt en Excelsior dus geen kans op promotie meer heeft? Wat betekent dat voor de Kralingse club? Bekijk hierboven het gehele interview dat Jan Jaap Pruysen met Ferry de Haan had.