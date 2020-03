RET past dienstregeling verder aan

De veranderingen hebben vooral gevolgen voor de vroege en de late reiziger. De dienstregelingen voor bus en metro starten van maandag tot en met zaterdag om 06:00 uur. De tram begint alle dagen op dat tijdstip.

's Avonds stopt het vervoer eerder. Tram en metro rond 23:59 uur en de bus om 00:30. De RET verwacht dat dit geen problemen oplevert voor reizigers. Het bedrijf zegt dat deze maatregelen voorlopig in stand worden gehouden.

Bij de metro worden ook lijnen samengevoegd. Zo pendelt metrolijn A alleen nog tussen Graskruid en Binnenhof. Daarnaast is de weekendmetro voor mensen in het uitgaansleven geschrapt. Ook de BOB-bus rijdt niet meer.

Nog maar een kwart

De RET neemt de maatregelen, omdat de afgelopen dagen steeds minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Inmiddels gaat het nog om een kwart van het normale aanbod.

"Dit zijn uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke maatregelen", zegt RET-directeur Maurice Unck. "Met deze dienstregeling stemmen we ons aanbod af op de sterk afgenomen vraag. Ook kunnen we mensen, die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, nog gebruik van laten maken. Daarnaast vangen we de uitval onder ons personeel op. Ik heb grote bewondering voor hoe zij hun werk in deze lastige omstandigheden blijven doen."