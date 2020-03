Makro, Zegro en Sligro vanaf nu open voor iedereen zonder pasje

Het openstellen van de winkels maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder deze week presenteerde aan minister-president Mark Rutte. Deze maatregel geldt voorlopig tot 6 april.

Het mes snijdt aan twee kanten. Bij de groothandels slonk het aantal klanten drastisch door de horecasluiting als gevolg van het coronavirus. Tegelijk trof de consument in de supermarkt vaak lege schappen dankzij het hamstergedrag van andere klanten. "We doen het om elkaar te helpen", zegt Zegro-directeur Bülent Sel.

Directeur Sel let wel op hamsteraars. "Zodra we zien dat een bepaald product heel hard gaat, zullen we daar een maximum aan stellen, zodat er voor iedereen wat over blijft." Hij is ook van plan om grootverbruikers op de vingers te tikken. "Als er iemand voorbij loopt met 120 rollen toiletpapier, dan spreek je zo iemand op een vriendelijke manier aan."

Makro en Sligro hebben drie vestigingen in onze regio en Zegro heeft er een aan de Schuttevaerweg in Rotterdam.