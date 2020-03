RIVM: Nu 76 doden en 2460 besmettingen door coronavirus

Het dodental van het coronavirus is in Nederland opgelopen naar 76. Er zijn nu 2460 geregistreerde besmettingen. Dat heeft het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu donderdag om 14:00 uur bekendgemaakt. Zuid-Holland staat op de tweede plaats van de Nederlandse provincies waar de meeste besmettingen zijn.

Sinds donderdag zijn 409 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Onder de in totaal 2460 geregistreerde besmettingen zijn 594 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 489 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 870 personen. Daarna komen de meeste ziekmeldingen uit Zuid Holland (312) en Limburg (301).

IC-afdelingen volgende week drukker

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat er volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op de Nederlandse intensivecareafdelingen zullen liggen, vooral in Noord-Brabant. Woensdagavond waren dat er nog 177.

Om daarop voorbereid te zijn, zullen de komende dagen patiënten van intensivecareafdelingen van Brabantse ziekenhuizen worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, zoals in Zuid-Holland.

Op dit moment zijn er in heel Nederland 575 IC-plekken beschikbaar voor coronapatiënten. In een crisisfase kan dat aantal worden verhoogd tot ongeveer 1500 'corona-bedden'. Volgens Diederik Gommers van de vereniging en het Erasmus MC in Rotterdam zijn er dan wel 500 extra beademingsapparaten nodig, die nog gevonden moeten worden.

Lees meer