Gewelddadige gijzeling eindigt in Hoogvliet

Een uiterst gewelddadige gijzeling begint in het Brabantse Roosendaal, maar eindigt in Hoogvliet. De daders zeggen op zoek te zijn naar een gestolen partij hennep.

Op 30 september 2019 rond 22.00 uur, zitten in een woning in Roosendaal twee vrienden op de bank. Er wordt gebeld en als de bewoner opendoet dringen zes gewapende mannen binnen. De slachtoffers krijgen flinke klappen.

De drie overvallers met een Surinaams/Antilliaans uiterlijk dwingen het duo in de VW Polo van de zoon van één van de slachtoffers te stappen. Vervolgens rijden ze naar Rotterdam.

Tijdens die rit worden de slachtoffers opnieuw mishandeld. Eén van de ontvoerders snijdt zichzelf in zijn hand als hij een mes aan een medeverdachte geeft.

In Rotterdam wordt de navigatie uitgezet. Vermoedelijk zijn ze daar bekend. Ze stoppen bij een bos in Hoogvliet, aan het einde van de Kruisnetlaan. Ook een plek die je moet kennen, om er te komen.

Ondertussen proberen de gijzelnemers via de telefoon bij familieleden van de slachtoffers losgeld te bemachtigen. Om die eis kracht bij te zetten worden de gijzelaars geregeld mishandeld. Als dat mislukt worden de twee ontvoerde mannen in Hoogvliet uit de VW Polo gezet. De auto wordt door de politie teruggevonden in de Eerste Kooistraat in Spijkenisse.

De drie mannen die de twee slachtoffers ontvoeren, zijn tussen de 35 en 50 jaar oud. Twee van hen hebben kort haar, de derde draagt zijn dreadlocks in een staart. De drie overvallers, die in Roosendaal achterbleven, zijn volgens de slachtoffers, net als zij, van Marokkaanse afkomst.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.