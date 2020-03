Bewoonster verjaagt vier inbrekers

Een mislukte inbraak aan de Mahatma Ghandistraat in Rotterdam-Prinsenland. Vier personen klimmen over een schutting. Maar ze schrikken van iets onverwachts.

In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 december 2019 rond 3.30 uur staat het viertal in de tuin van de woning waar ze willen inbreken.

Dan doet de bewoonster het licht aan. Ze schrikken en klimmen als een speer weer over de schutting en verdwijnen. Ze zijn wel gefilmd. Eén van hen is vermoedelijk een meisje of een vrouw.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.