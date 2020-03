Seksafspraak Zwijndrecht werd overval

De rechter heeft straffen tot vier jaar cel opgelegd voor een woningoverval in Zwijndrecht. De bewoner had een escortmeisje besteld en werd vervolgens beroofd.

De Zwijndrechter had in september van het vorig jaar contact gezocht via een sekssite. Twee uur later verscheen 'Yasmine' aan de deur. Hij betaalde de afgesproken 200 euro en kleedde zich uit. Yasmine bond hem met veters vast aan het bed en ging even de slaapkamer uit.

De klant merkte vervolgens dat meerdere mannen zijn huis inkwamen. Er werd een kussen op zijn gezicht gedrukt en gevraagd naar de pincodes van zijn bankpas en telefoons.

Auto getraceerd

De overvallers namen naast de pas en de telefoons ook een horloge mee. Later die nacht is een auto getraceerd met Yasmine en drie mannen. Zij ontkenden aanvankelijk, maar de 19-jarige vrouw heeft uiteindelijk bekend en een gedetailleerde verklaring afgelegd.

Kwetsbare positie

De rechter in Rotterdam spreekt van 'een geraffineerde en sluwe woningoverval' De seksadvertentie was gericht geweest op mannen die zich naakt wilden laten vastbinden. De rechter: "Op die manier verkeerde het slachtoffer direct in een kwetsbare positie, waardoor het voor de overvallers makkelijk was zijn woning binnen te dringen, te doorzoeken en zijn pincodes af te dwingen."

De vier verdachten moeten het slachtoffer een schadevergoeding van 1500 euro betalen.