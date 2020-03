Excelsior-speler Verhaar blijft fit als 'postbode' in Rotterdam

Rijnmond Sport volgt de komende periode een aantal sporters tijdens deze historische tijd in de sportgeschiedenis waarin alles stil ligt.

We beginnen met Thomas Verhaar. De voetballer van Excelsior maakt van de gelegenheid gebruik om de geboortekaartjes van zijn pasgeboren dochter Rosa rond te brengen.

In bovenstaande video legt Verhaar uit hoe de spelers bij Excelsior zich fit houden en hoe de zorgen over het coronavirus leven in de groep.