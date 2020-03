Zwijndrechtse kapper wil dat mensen de RIVM-regels tegen corona beter naleven

De één doet luchtig over de adviezen van het RIVM, de ander neemt ze zeer serieus

Om een mogelijke besmetting met het coronavirus tegen te gaan, heeft het RIVM een aantal adviezen gegeven. Was regelmatig je handen, hoest/nies in je elleboog, geef geen handen, gebruik papieren zakdoekjes en houd minimaal 1,5 meter afstand.

Toch lijkt niet iedereen zich aan die adviezen te houden, waardoor anderen zich zorgen maken. Sebastiaan Hoen is barbier in Zwijndrecht en houdt met zijn zwakkere gezondheid zijn hart vast.

"Als ik door de supermarkt loop, dan constateer ik dat de richtlijnen van RIVM, GGD en WHO niet worden nageleefd", zegt Hoen. "Ik heb de supermarktmanager en mensen erop aangesproken, maar dan is er onbegrip. Er wordt niet over nagedacht."

De juiste afstand

"Ik word er een beetje ziek van", zegt een winkelende dame. "Iedereen heeft het maar over ouderen en dat mensen die wat mankeren moeten uitkijken. Ik zal heus wel uitkijken, maar heel de dag binnen blijven zie ik niet zitten."

Ook een andere bezoeker van het winkelcentrum ziet de problemen die Hoen benoemt. "Ik werk in de zorg en daar let iedereen erop en worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. En dan kom je hier boodschappen doen met mensen die er niet opletten en dat is voor mij, met mijn werk, een groot risico."

Niet onder de indruk

Als mensen in winkels te dichtbij lopen, dan zegt niet iedereen daar iets van. "Nee, het is gewoon normaal toch...? Ik vind het handen geven en elkaar aanraken wel tricky, maar bij elkaar in de buurt komen niet zo", zegt een jonge shopper.

Bij het winkelcentrum is een mevrouw met de longziekte COPD niet onder de indruk van alle regels rond het coronavirus. "Hoe voorzichtiger je bent, hoe sneller je het krijgt."

Magere Hein

"Ik heb het idee dat ik heel de dag tegen Magere Hein aan sta te kijken", zegt Hoen, die longpatiënt is. "En niet alleen voor mezelf, ook voor mijn schoonouders die hart-en longpatiënt zijn en tegen de 70 zijn. Ook daar blijven wij weg momenteel."

Om geen risico te lopen heeft Hoen zijn kapperszaak al eerder gesloten. Hij kreeg hoestende klanten uit Brabant in zijn stoel en wilde geen risico nemen.

Lees meer