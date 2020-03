Drukke bezorgdienst roept op: Horecapersoneel dat thuis zit, kom bij ons werken

Waar werk wegvalt, komt in deze crisistijd ook werk in de plaats. De Rotterdamse circulaire bezorgsupermarkt Pieter Pot bijvoorbeeld heeft het vanwege de coronacrisis drukker dan normaal, want veel mensen kunnen of durven niet meer naar de supermarkt. Potentiƫle klanten melden zich aan, maar de start-up moet hen nu teleurstellen. Simpelweg omdat ze er het personeel niet voor hebben.

"We zien een enorme druk op bezorgdiensten in het algemeen: PostNL ziet een stijging van het aantal pakketten en bij Albert Heijn moet je nu minimaal een week wachten op je boodschappen. En ook wij hebben enorme vraag naar onze bezorgdienst", zegt Martijn Bijmolt, mede-oprichter van Pieter Pot.

Thuiszitters

Ze willen hun diensten graag uitbreiden om meer mensen van boodschappen te kunnen voorzien, maar waar haal je op korte termijn extra personeel vandaan? "Een grote groep mensen is thuis komen te zitten; zzp'ers uit de horeca, musea en dergelijke. Kunnen we kijken of daar een win-win is?", dacht Bijmolt. Daarom doen ze nu een oproep aan thuiszitters die aan de slag willen.

Pieter Pot is een Rotterdams initiatief dat op een groene manier zo'n 250 lang houdbare producten, zoals rijst, pasta, bonen en noten levert. Het bedrijf is volledig circulair. "Dat betekent dat wij in bulk inkopen. Dat stoppen wij in herbruikbare potten en dat leveren wij bij je thuis. Die potten kunnen weer terug, want daar zit statiegeld op. Een simpel idee, maar op die manier voorkomen we heel veel plastic."

Orderpicker

De hamsterwoede die je ziet bij sommige supermarkten is bij Pieter Pot nog niet echt toegeslagen. "Huidige klanten bestellen ietsje meer, maar niet extreem. Zes potten havermout is het meest extreme wat we hier hebben gezien", zegt Bijmolt lachend.

Potentieel personeel kan solliciteren op verschillende functies. "Het gaat om drie aspecten", zegt Bijmolt. "Het vullen en orderpicken van de producten, bezorgen met de bakfiets en het schoonmaken van de potten. Met extra personeel kunnen we veel meer klanten bedienen."

Ben je per direct beschikbaar, omdat je je baan in de horeca kwijt bent? Dan kun je aanmelden via de webiste www.pieter-pot.nl of door een e-mail te sturen naar info@pieter-pot.nl. Bijmolt: "We helpen je graag. Extra handjes zijn welkom."

Lees meer