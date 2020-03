UPDATE: Gestrande Donny is weer terug uit Marokko; Mohamed dag later ook

De 28-jarige Rotterdammer Donny is donderdagmiddag met een vlucht van Transavia teruggekeerd uit Marokko. Hij zat langer in Tanger, omdat eerdere vluchten werden geannuleerd. Uiteindelijk moest hij het vijfvoudige bedrag betalen voor een ticket.

"Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ik heb eerst heel de familie gebeld om ze gerust te stellen", vertelt de Rotterdammer, kort nadat hij rond 15:30 uur is geland.

Vanaf donderdagmorgen 05:00 zat hij al op het vliegveld. "Ik wilde voorkomen dat ik op het laatst problemen kreeg, waardoor ik mijn vlucht zou missen."

De eerste glimlach verscheen op zijn gezicht toen hij het vliegtuig hoorde landen. Donny: "Ik werd nog even zenuwachtig toen de balie open ging. Fransen en Italianen zonder ticket gingen ook in de rij staan, in de hoop toch nog mee te kunnen."

Donny was pas echt opgelucht toen het vliegtuig de grond in Tanger losliet. "Het vliegtuig zat helemaal vol. Er waren meer dan honderd mensen aan boord, maar daar hebben we geen probleem van gemaakt. Het personeel van Transavia was heel aardig. We moesten het drinken zelf bij hen halen, want de catering werd niet gedaan. Dat vond ik gezien de omstandigheden wel logisch."

Mohamed

Donny is dus weer thuis. Dat geldt niet Mohamed. De Rotterdammer (33) ging ruim een week geleden op familiebezoek. Hij zou dinsdag terugvliegen, op dezelfde vlucht die Donny oorspronkelijk had geboekt. Ook zijn ticket werd geannuleerd.

"En hij kan geen nieuwe vlucht vinden. Het is heel vervelend voor hem, maar ook voor mijn zus", zegt zijn zwager. "Ze hebben vier kinderen en mijn zus werkt in de zorg. De kinderen moeten nu noodgedwongen bij opa en oma worden gebracht."

Een woordvoerder van Transavia zegt dat Mohamed moet proberen online een ticket te boeken. "We zitten de hele dag naar de website te kijken, maar er is geen ticket beschikbaar", besluit zijn zwager vertwijfeld.

UPDATE:

Een paar uur later lukte het Mohamed toch om een ticket te bemachtigen. Vrijdag landde hij alsnog in Rotterdam en kon hij zijn familie weer in de armen sluiten.

Het vliegtuig met Donny werd kort voor de landing nog gefilmd door Roelant Siekman.



