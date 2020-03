Hugo de Jonge neemt taken over van afgetreden minister Bruins

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft donderdagmiddag ontslag aangevraagd bij de Koning. Minister De Jonge van Volksgezondheid neemt zijn taken over.

Bruins raakte woensdagavond onwel tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij werd in de loop van de avond naar huis gebracht. Volgens de NOS stopt hij nu op doktersadvies.

Hugo de Jonge was eerder wethouder in de gemeente Rotterdam. Hij neemt de taken van Bruins voorlopig over.



