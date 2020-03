De Wolf gaat ervan uit dat Advocaat bij Feyenoord blijft

"Ik ga er een klein beetje van uit dat Advocaat blijft," vertelt De Wolf. Hij spreekt over zijn eigen toekomst in De Kuip, nu hij zijn contract tot de zomer van 2022 heeft verlengd. Luister hieronder wat hij er precies over te zeggen heeft.

Eigenlijk was het de bedoeling dat De Wolf en Feyenoord het nieuws over zijn contractverenging met veel bombarie de wereld in zouden slingeren, enkele dagen voor De Klassieker tegen Ajax op de agenda stond. "Maar dat is nu even ongepast. Het is mooi nieuws voor de toekomst, nu is het een bijzaak," legt De Wolf uit. "Ik heb het er best even moeilijk mee gehad hoe we dit naar buiten zouden brengen."

Dick Advocaat zou het besluit over zijn toekomst eind maart bekend maken. Ook die beslissing wordt nu uitgesteld vanwege het stilleggen van de eredivisie vanwege de uitbraak van het coronavirus.