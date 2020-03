Sociaal advocaat: 'Dit kan de nekslag betekenen'

De sociaal advocatuur dreigt in nog grotere problemen te komen door de coronacrisis. Vrijwel alle rechtszaken liggen stil. Advocate Nelleke Stolk: "Dit kan de nekslag betekenen."

Meermalen klopten de sociaal advocaten in het verleden aan bij minister Dekker voor rechtsbescherming. Praktijken gingen dicht of dreigden om te vallen omdat de tarieven te laag zouden zijn.

De Rotterdamse advocate Nelleke Stolk zit op het kantoor Meesters aan de Maas. Haar collega Carrie Jansen maakte eerder bekend op Radio Rijnmond dat zij stopt en ook Stolk zei toen serieus te overwegen een andere baan te zoeken. Het was allemaal 'hard voor weinig': heel veel uren draaien voor een gering salaris. Hoe is dat nu?

Stofzuigen

Als ik Nelleke Stolk bel, is zij thuis. "Ik ben aan het stofzuigen. Daar kwam ik anders nooit aan toe. Mijn kinderen zijn ook helemaal happy dat ik eens thuis ben.''

Maar dat is dan ook het enige 'voordeel van het nadeel'. "Alle zittingen zijn uitgesteld. Wij worden als sociaal advocaat door de Staat betaald, maar pas nadat een zaak is afgerond. Nu alles stilligt, betekent het deze maand en waarschijnlijk ook in april geen salaris."

De eerste dagen dacht Stolk nog achterstanden te kunnen wegwerken, maar nu ziet zij het somber in. ''We zaten op kantoor met zijn allen aan tafel en toen drong het tot mij door. Shit, voorlopig geen inkomen. Carrie kon altijd nog wat schnabbels doen, maar die vallen nu ook weg."

De Rotterdamse advocate heeft contact gezocht met de rechtbank. ''Ze zeiden: je kunt toch een bijstandsuitkering aanvragen? Maar dat duurt vrij lang. Dan ben ik al drie keer failliet."

Op het kantoor van Meesters aan de Maas is per toerbeurt één collega om de telefoon aan te nemen. ''Het dringt nu tot de klanten door. Die vragen zich af hoe het met hun zitting gaat. Zelf had ik deze week 15 afspraken, die heb ik allemaal telefonisch gedaan."

Steekpartij

Nelleke Stolk staat vooral slachtoffers bij in ernstige moord- en zedenzaken. Op korte termijn: een verkrachtingszaak in kelderboxen in Maassluis en Schiedam en de steekpartij bij het Gemini College in Ridderkerk.

''Dat zijn zaken waarbij je de slachtoffers het liefst persoonlijk wilt opzoeken. Het werkt toch minder via de telefoon."

Haar hoop wat de financiën betreft is niet op minister Dekker gevestigd. ''Die gaat niets doen. Maar de Orde van Advocaten is wel in gesprek. Misschien dat uitstel van betaling kan worden geregeld.''

Ondertussen gaat zij door met stofzuigen. ''De zolder en alle kasten zijn opgeruimd. Dat dan weer wel.''