Weekmarkten blijven verboden

De grote weekmarkten in plaatsen als Rotterdam en Dordrecht blijven tot zeker 6 april verboden. Marktkooplieden wilden via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar bezwaar maken blijkt onmogelijk.

Namens marktkooplieden die op normaal op vrijdag en zaterdag op de Dordtse weekmarkt staan, spande de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) de zaak aan tegen burgemeester Wouter Kolff, die de markt verboden heeft.

Kolff deed dat in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, op basis van een noodverordening, die vrijwel overal is ingesteld in verband met het coronavirus. Tot een rechtszaak is het echter niet eens gekomen.

De rechter sprak donderdag uit dat tegen een noodverordening géén bezwaar kan worden gemaakt. Voorzitter John Stoel van de Dordtse afdeling van de CVAH reageert boos en teleurgesteld.

"Deze uitspraak komt op dezelfde dag dat groothandels, zoals de Makro, voor iedereen open mogen zijn. Het argument is dat de consument dan niet meer alleen van supermarkten afhankelijk is om boodschappen te doen. Ongelooflijk".

Stoel vervolgt: "dit is zo frustrerend voor ons. Juist de weekmarkt is altijd hét alternatief voor consumenten geweest. Wij hebben echt de indruk dat er in dit land met verschillende maten gemeten wordt."

Marktkooplui in andere plaatsen zijn ook teleurgesteld; de uitspraak van de rechter in Dordrecht maakt duidelijk dat ook in andere plaatsen niets tegen het verbod te doen is.

ARK