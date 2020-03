Weg met de luifels op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk

En toen was er licht op de Groene Hilledijk in Rotterdam. Je mag het een bescheiden revolutionair moment noemen: de kenmerkende luifels worden er momenteel één voor één afgesloopt. "Je hebt hier nu een tunnelgevoel. Duisternis."

De hele operatie is eind januari begonnen en gaat nog wel even door. Het verwijderen van de luifels maakt deel uit van de 'Alliantie Hand in Hand', die de ooit zo populaire Winkelboulevard-Zuid een nieuw en frisser aanzien moet geven. Over de volle lengte gaan van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk gaan de dakjes eraf, als het aan de alliantie ligt.

De vergt veel praten, erkent Ron van Gelder die de kar trekt. "Sommige winkeliers zijn bang dat hun klanten in de regen terecht komen. Maar we kunnen ze tot nu toe allemaal overtuigen van het nut. Ze doen op vrijwillige basis mee en wij maken er vervolgens wat moois van."

"Het is hier nu niet aantrekkelijk winkelen. Om een beter woon- en werkklimaat te maken is het gewoon veel beter om ze weg te halen", zegt Van Gelder over de luifels die verschenen in de jaren zeventig, geïnspireerd van het overdekt winkelen even verderop op het succesvolle Zuidplein.

Shinen

Er wordt nu flink gezaagd aan de ijzeren luifels en meter voor meter gaan ze eraf. Het is even wennen zonder de karakteristieke dakjes waardoor je altijd droog, maar ook in de schaduw loopt. Even rondvragen leert dat de bezoekers er toch gauw aan wennen.

Iris Pinas van Pimp My Nails kan in ieder geval niet wachten tot alles weg is. "Het is tijd om te laten zien wat we hier samen voor moois doen. De straat moet weer 'shinen. Ik ben gek op de Groene Hilledijk."

Van Gelder: "Wij willen heel graag meer lucht, licht en ruimte in de straat. Daarom halen we ze eraf. Oude tijden herleven en nieuwe tijden komen."