Hogere straf opa die kleindochter misbruikte

De man moet daarnaast vijf jaar lang behandeling volgen. Hij mag geen contact meer met zijn kleinkind en krijgt regelmatig bezoek van de wijkagent.

De straf in hoger beroep is hoger dan de rechter in Rotterdam had opgelegd. Die kwam uit op 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk en drie jaar behandelen. Het hof gaat er vanuit dat het meisje zeer regelmatig is misbruikt gedurende twee jaar en niet een paar keer, zoals de rechter dacht.

Het misbruik begon toen het kleinkind zeven jaar oud was. Ze kwam bij opa en oma in Spijkenisse om te logeren en als oppasadres.

De man uit Spijkenisse was in 1992 al veroordeeld voor ontucht met zijn eigen dochters. De verdachte is zelf in zijn jeugd misbruikt.

De kleindochter krijgt een schadevergoeding van 7500 euro.