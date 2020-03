Alle verpleeghuizen dicht voor bezoekers

In een verpleeghuis in Sommelsdijk overleed een bewoner aan corona

Alle verpleeghuizen in Nederland gaan dicht voor bezoekers. Dat heeft minister Hugo De Jonge donderdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie samen met premier Rutte.

"Vandaag hebben we besloten alle verpleeghuizen te sluiten voor bezoekers en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. Een ingrijpende maatregel. Voor mensen in de stervensfase kan een uitzondering worden gemaakt", aldus De Jonge, die eerder wethouder van Rotterdam was.

Verschillende verpleeghuizen hebben de deuren de afgelopen dagen al op slot gedaan. Bewoners van verpleeghuizen behoren tot de hoogrisicogroepen.



