Rotterdamse gemeenteraad nog niet met extra steun herkansing Songfestival bezig

De Rotterdamse gemeenteraad is nog voorzichtig in het toezeggen over extra geld voor de uitgestelde editie van het Songfestival in 2021. Eerst maar eens de coronacrisis oplossen, dan kijken we verder, is de reactie van de raad.

De PvdA, Leefbaar Rotterdam, 50Plus en D66 zijn het meest uitgesproken in financiële steun voor een herkansing van het Songfestival. Geert Koster: "Het zou zonde zijn als het Songfestival er helemaal niet zou komen."

De PvdA en D66 wijzen nadrukkelijk op de positieve effecten op de economie in de stad. Iets dat de horeca en de hotelbranche die nu door de crisis enorme klappen krijgen goed zouden kunnen gebruiken.

DENK en GroenLinks zeggen dat eerst maar gekeken moet worden hoeveel geld er uiteindelijk nodig is voor de gevolgen van de coronacrisis. Als het kan, dan is een investering in het Songfestival mogelijk.

Duidelijkheid pas in zomer

VDD-fractievoorzitter Vincent Karremans zegt dat zijn partij het fijn zou vinden als het Songfestival volgend jaar alsnog Rotterdam aandoet. Volgens hem is in de zomer pas op zijn vroegst duidelijk of dat financieel zou kunnen.

Karremans: "Er zijn al veel kosten gemaakt. Die hoef je volgend jaar dan weer niet te maken. In juli is de voorjaarsnota en in november stellen we de begroting voor volgend jaar vast. Dan weten we definitief hoeveel geld er waar naar toegaat en dus ook naar het Songfestival".

Geen extra geld

De Partij voor de Dieren was dit jaar ook al tegen het verstrekken van 15 miljoen euro aan de organisatie van het Songfestival. Ook voor een herkansing van volgend jaar wil de partij geen extra geld uittrekken.

De PVV Rotterdam ziet nieuwe financiële steun ook niet zitten. Maurice Meeuwissen: "Elke extra euro gemeenschapsgeld naar Songfestival was en is er één teveel."

