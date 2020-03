De eieren zijn op! Ook het platteland voelt de coronacrisis

De kippen kunnen de productie niet bijhouden, vertelt De Jong. "Als mensen elke dag een doosje eieren komen halen, dan is dat ook goed", legt ze uit. "Hamsteren is écht niet nodig!"

Haar kippen leggen zo'n zestig eitjes per dag. Het stalletje is haar hobby maar ze heeft er nu even haar handen aan vol. Toch wil ze laten weten dat iedereen welkom is, als ze maar niet komen hamsteren.

Online kaas bestellen

Marijke Booij, die in Streefkerk een kaasboerderij heeft, zag haar handel instorten nadat de horeca moest sluiten en de toeristen door de corona-uitbraak wegblijven.

Ze heeft haar oude webshop afgestoft en zet daar nu volop op in. "Sommige mensen kunnen of gaan liever de deur niet uit", vertelt ze. De strategie werpt nu al haar vruchten af. Steeds meer mensen bestellen de kaas online. Deze online kaasliefhebbers komen overal vandaan: van Rotterdam tot Gorinchem. "Dat vind ik mooi en daar ben ik blij mee."

Praatje

Het is niet zo dat mensen bergen kaas moeten bestellen, wil Marijke het thuis komen bezorgen. Zelfs oudere dames die normaal een paar plakjes kaas komen halen, krijgen de kaas nu thuisbezorgd. "Ook gewoon voor een praatje! Daar hebben mensen behoefte aan."

