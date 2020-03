Papendrechters geschokt door corona-babbeltruc: 'Dit is zo laf'

Deze waarschuwing hangt nu in de hal van de seniorenflats aan de Constantijn Huygenslaan in Papendrecht

Oplichters hebben het in het verleden vaker gemunt op dit flatgebouw aan de Constantijn Huygenslaan in Papendrecht

Babbeltrucs zijn voor oudere bewoners aan de Constantijn Huygenslaan in Papendrecht helaas schering en inslag. En nu is daar ook de corona-babbeltruc bijgekomen.

De oplichters bellen aan en beweren dat zij namens de GGD komen testen op het coronavirus. "Ik vind het zo laf", begint bewoonster Wil Sengers.

Mevrouw Sengers kreeg persoonlijk niet te maken met de oplichters, maar besloot wel in actie te komen toen ze het doorkreeg van de politie dat oudere buurtbewoners wel waren benaderd. "Ik heb nu een folder op laten hangen bij de ingang om mensen hiervoor te waarschuwen. Maar het is ongelooflijk dat men in zo'n tijd als deze hiervan wil profiteren."

Kwetsbare ouderen als doelwit

Al rondvragend leert men dat het niet voor het eerst is dat bewoners hier te maken krijgen met oplichters. Doelwit daarbij zijn vooral alleenstaande ouderen of oudere echtparen. "Ik heb het idee dat ze hier buiten staan te posten om ze uit te kiezen", stelt Ton van Dijk, die zelf nooit benaderd is maar wel ooit een oplichter op heterdaad heeft betrapt. "Toen heb ik hem achterna gezeten en is hij opgepakt. Maar het lijkt ook nu weer, alsof ze elke keer weer wat anders verzinnen."

"Dit meen je toch niet? Gebruiken ze nu een babbeltruc met het coronavirus? Wat vreselijk", zegt een oudere bewoonster geschokt door de intercom, die liever anoniem wenst te blijven. Zij en haar man zijn namelijk al eens slachtoffer geweest van een babbeltruc waarbij geld en sieraden verloren gingen. "Ik heb ook geen woorden voor dit soort mensen. Als je het al mensen kan noemen...dit doe je toch niet?"

En zo zijn er wel meer mensen die liever anoniem blijven, deels uit angst door dit nieuwe fenomeen. "Ik laat nu niemand meer binnen die ik niet ken", zegt de buurvrouw van mevrouw Sengers strijdvaardig door de intercom. Sengers zelf voegt nog toe: "Het is jammer dat ze nou nooit eens de verkeerde tegenkomen. Ze kiezen altijd de mensen uit die het meest kwetsbaar zijn, zelfs in een situatie als deze."

