16 vragen over corona: 'De cassière hoestte in haar elleboog, ben ik nu besmet?'

Longarts bij het Rotterdamse Erasmus MC, Menno van der Eerden, en Widiane Harroe, apotheker bij BENU Carnissehuis in Rotterdam-Charlois geven antwoord op deze en andere vragen over het coronavirus.

Mevrouw Doorkamp uit Rotterdam heeft een vraag over de werkzaamheden aan haar woning. Werklui zijn in opdracht van het woningbedrijf de raamkozijnen aan het verven en schoonmaken. De ramen moeten daarvoor open en ze zijn dicht bij het raam aan het werk. Loopt zij nu gevaar?

Longarts Van der Eerden: "Als ze 1,5 tot 2 meter afstand houden is het oké. Ik denk dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Zolang ze geen praatje maken, komt het goed."

Ben Lamers uit Rotterdam-Pendrecht was donderdagmorgen in de supermarkt. De cassière hoestte een paar keer in haar elleboog. Kan hij nu besmet zijn?

"Als ze dat netjes in haar elleboog deed, loopt u geen risico", legt Van der Eerden uit. "Dan blijft dat daar en kunt u niet besmet raken. Als ze in uw gezicht had gehoest, was het een ander verhaal geweest. Daarom geldt ook het advies: hoest en nies in je elleboog."

Er is verwarring over wat precies 'ga niet naar buiten' betekent. Arjan van Dijk uit Rotterdam-Lombardijen wil weten of hij nog gewoon naar buiten kan om een fietstochtje te maken.

Longarts Menno van der Eerden: "Zeker kan dat. Ik ga zelf ook naar buiten. Ik ga fietsen, zoek de natuur op. Een frisse neus halen is een goed idee, als je maar niet bij elkaar in de buurt komt."

Van Dijk: Geldt dat ook voor mijn 86-jarige vader?

"Ja. Waarom zou je vader niet naar buiten kunnen? Je bent pas besmettelijk als je het hebt", zegt de longarts. In dat geval moet je wel binnen blijven.

De Rotterdammer vraagt zich verder nog af of deze coronacrisis veel erger is dan de griepepidemie van een paar jaar terug.

Van der Eerden: "We zien de beelden van andere landen. Veel patiënten hebben een zuurstoftekort. Dat heb ik nooit gezien bij normale griep. Het gevaar van de gewone griep is dat je daar vaak een infectie bij krijgt; bacterieel of schimmel. Dit coronavirus veroorzaakt alleen een longontsteking, maar die is veel heftiger dan bij griep. Daardoor krijgen sommige mensen een zuurstoftekort en overlijden."

"Of ik bang ben dat het erger wordt? We meten het goed en we zien het per dag. Het kan morgen anders zijn. Het is een rare wereld. We zeggen de ene dag het een en morgen iets anders."

Van Dijk heeft nog een laatste vraag, over het weer: is dat van invloed?

De longsarts: "In Spanje is het nu bijvoorbeeld twintig graden met een lekker zonnetje, maar ook daar gaan mensen dood aan het coronavirus en is er een crisissituatie."

Er gaan wilde verhalen de ronde over vaccins en medicijnen die de kans dat je corona krijgt zouden vergroten. Kees uit Rotterdam heeft iets gelezen over ibuprofen.

De longarts is daar stellig over: "Ibuprofen zorgt er niet voor dat het erger wordt. Dat gerucht komt uit Frankrijk en is al gerectificeerd door alle experts. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken."

Er wordt hard gezocht naar een medicijn tegen het coronavirus. Ronald uit Rotterdam vraagt zich af of chloroquine (anti-malariamiddel

, red.)

misschien werkt.

Widiane Harroe, apotheker: "Chloroquine is een middel dat al 86 jaar op de markt is. Er zijn onderzoekers die ernaar hebben gekeken en het lijkt erop dat dat middel misschien kan helpen tegen het virus. In China, waar het virus voor het eerst uitbrak, is het al toegepast op patiënten die besmet waren. Dat gaf aan dat het werkte, maar het wordt nog niet breed ingezet in Nederland."

"Waarom niet? Omdat het slechts kleinschalig is getest en het een nieuw virus is. Dat is denk ik de reden."



De longarts vult aan: "Chloroquine heeft wel in de adviesrichtlijn gestaan van het RIVM. In het Amphia Ziekenhuis in Brabant is het wel gegeven, maar het Erasmus MC zegt: wij geven het niet. Want er is geen bewijs dat het werkt. Er zijn ook potentiële bijwerkingen aan de lever en nier. Dan moet je dat weer monitoren. Baat het niet, schaadt het niet gaat niet op hier, dus we moeten voorzichtig zijn."

Mevrouw Lubbing uit Maassluis wil weten hoe het onderzoek naar een besmetting precies wordt getest.

"Virologen maken een keeluitstrijk", legt de longarts uit. "Daaruit kunnen ze opmaken of hetzelfde virus ook bij andere mensen is gevonden. Is er een clustertje? Hoe is het overgedragen? Daardoor hebben ze achterhaald waar de bron zat bij carnaval en in Italië."

Hoe lang is de incubatietijd van corona, wil Oscar uit Rotterdam weten.

Van der Eerden: "De incubatietijd ligt tussen de vier en veertien dagen. In China zagen we dat mensen binnen vier dagen ziek werden. In Nederland houden we twee weken aan. Het kan beginnen met een kuchje of een griepje. Soms krijg je na vijf dagen meer klachten, bijvoorbeeld hoesten, slijm en koorts. Maar het kan ook mild blijven. Bij de meerderheid blijft het mild."

"Hoe lang je ziek bent, varieert ook. Reken tussen de vijf en zeven dagen. Maar soms is het ook drie weken. Wacht in ieder geval tot je helemaal klachtenvrij bent voor je contact hebt met andere mensen. Als je hoest ben je namelijk besmettelijk."

Wanneer is een kuchje corona en wanneer niet?

Volgens de longarts is een kuchje niks, maar bij een paar keer per dag, ben je besmettelijk. Dan moet je thuisblijven en mag je geen contact hebben met mensen, zegt hij.

Kun je ook blijvende schade oplopen?

Dat kan, zegt Van der Eerden. "Dat gebeurt bij mensen die aan de beademing liggen en ernstig ziek zijn. Zij hebben een ernstige longontsteking en krijgen littekenweefsel in de longen. Dat gaat niet meer weg. De longinhoud wordt minder en die mensen kunnen kortademig blijven. Anderen hebben weinig restverschijnselen."

Wanneer moet je aan de beademing?

"Wat we zien is dat als je een longontsteking hebt je sneller ademt. Dan wordt je zuurstofgehalte minder, dus ga je nog harder ademen, want je hebt toch zuurstof nodig. Dan raak je uitgeput en moet de machine het overnemen."

"Voor die tijd lig je al in het ziekenhuis. Daar word je pas opgenomen als het beneden een bepaalde waarde komt; als het gevaarlijk wordt voor het hart of andere organen."

Er komen ook veel vragen binnen over risicogroepen. Stephen uit Leiden, bijvoorbeeld, heeft vorig jaar een hartoperatie ondergaan en wil weten of hij nu extra risico loopt.

"Dat is een moeilijke vraag", zegt Van der Eerden. "De besmettingen zijn 50/50. De helft is kerngezond, de andere helft heeft een onderliggende ziekte. Dus er is vijftig procent kans dat je het virus krijgt. Dat hangt ook af van in welke conditie je bent. Als je hart goed functioneert, denk ik dat het meevalt."

Meneer Van Rijn (79 jaar) heeft problemen met zijn luchtwegen. Hij heeft COPD en vraagt zich af of hij nog gewoon boodschappen mag doen.

De longarts zegt dat hij daardoor extra kwetsbaar is, dus moet oppassen, maar dat hij gewoon naar buiten kan. "Als u maar afstand houdt. De premier zei het donderdagavond ook weer. Boodschappen moeten gedaan worden, want we moeten blijven eten. Als u een familielid heeft die boodschappen voor u kan doen, heeft dat de voorkeur. De kans op besmetting in de supermarkt is aanwezig. U moet dan afstand houden. En thuis uw handen wassen, want u heeft dan waarschijnlijk een karretje aangeraakt. Als u zich aan die regels houdt, moet de kans kleiner zijn."



"Als je nieuwe klachten hebt, moet je oppassen. Als je al hoest en je hebt bekende klachten is het oké, maar bij verandering kun je beter binnen blijven."

Meneer Van Rijn maakt zich ook een beetje zorgen om zijn vrouw, die volgende week uit Curaçao komt. Moet zij hier in quarantaine?

"Nee hoor", zegt de longarts. "Als ze fit is en u weet dat ze niet in contact is geweest met besmette mensen, hoeft ze niet in quarantaine."

